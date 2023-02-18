Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке санкций в отношении России в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. Об этом рассказал лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России ещё в декабре 2021 года», — цитирует ТАСС Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, разведывательные данные о положении российских войск США начали публиковать еще год назад.

Урсула фон дер Ляйен поддержала усиление санкционной политики в отношении России, а также необходимость поставок оружия Украине.

Ранее обозреватель арабского издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент РФ Владимир Путин, который принял решение начать специальную военную операцию на Украине, совершил упреждающий удар по США ради спасения своей страны.

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ФОТО: РИА Новости
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