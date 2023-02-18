Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года

ЦБ РФ совместно с Минцифры и МВД обсуждает возможность подачи через «Госуслуги» заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках

Херш: Норвегия, Швеция и Дания сыграли свою роль в подрыве «Северных потоков»

СМИ: власти ФРГ заморозили российские активы на сумму свыше €5 млрд

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На 84-м году жизни умерла бывшая жена Высоцкого, актриса Людмила Абрамова