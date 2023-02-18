Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года
Евросоюз и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке санкций в отношении России в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. Об этом рассказал лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России ещё в декабре 2021 года», — цитирует ТАСС Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, разведывательные данные о положении российских войск США начали публиковать еще год назад.
Урсула фон дер Ляйен поддержала усиление санкционной политики в отношении России, а также необходимость поставок оружия Украине.
Ранее обозреватель арабского издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент РФ Владимир Путин, который принял решение начать специальную военную операцию на Украине, совершил упреждающий удар по США ради спасения своей страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года
- СМИ: Решение Путина о спецоперации сорвало планы США по развалу России
- Подполковник США Дэвис предупредил о более опасной ситуации для ВСУ, чем считается
- Где твои крылья? Запад отказывает Украине в оперативной поставке истребителей
- Пригожин отрицает отношение ЧВК «Вагнер» к российской армии
- Глава Минобороны Британии назвал сроки поставок истребителей Украине
- ВСУ под Угледаром использовали боеприпас с отравляющим веществом
- СМИ: Германия заморозила российские активы на €5,32 млрд
- В Курской области ВСУ обстреляли два села
- Стало известно о смерти бывшей жены Владимира Высоцкого Людмилы Абрамовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru