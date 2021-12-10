Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год прошла в Городской ратуше столицы Норвегии Осло, сообщает РИА Новости.
Дипломы и медали лауреатов получили российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Ранее Муратов рассказал президенту России Владимиру Путину, что полученные от Нобелевского комитета деньги направит в фонды «Круг добра» и «Подари жизнь», а также в хосписы «Дом с маяком» и «Вера».
Муратов и Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».
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