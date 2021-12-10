Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Дипломы и медали лауреатов получили российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Ранее Муратов рассказал президенту России Владимиру Путину, что полученные от Нобелевского комитета деньги направит в фонды «Круг добра» и «Подари жизнь», а также в хосписы «Дом с маяком» и «Вера».

Муратов и Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».

