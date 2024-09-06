Феминистка Маршенкулова пополнила список иноагентов

Отмечается, что Маршенкулова является противницей спецоперации России на Украине, а также осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и распространяла фейковые новости о якобы принимаемых органами российской публичной власти решениях.

Сейчас Маршенкулова проживает за пределами России. Помимо нее, список иноагентов пополнили эксперт движения «Голос» Давид Канкия, журналист Александр Савельев и политик Аркадий Янковский.

Ранее учредитель и издатель проекта Meduza (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Галина Тимченко попала в список иноагентов.

