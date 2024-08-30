Минюст РФ признал иноагентом основателя проекта Meduza Галину Тимченко

Учредитель и издатель проекта Meduza (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Галина Тимченко попала в список иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

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В ведомстве указали, что признанная иноагентом журналистка выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей и Вооруженных сил РФ.

«Тимченко является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов и перечень нежелательных организаций», - говорится в сообщении.

Также иноагентами были признаны юрист Елена Лукьянова, некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «Коалиция Новосибирск 2020».

Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF» и «BRIEF Важное», сообщает RT.

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ОппозицияИноагентыСМИМинюст РФ

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