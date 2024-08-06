Журналиста Колезева заочно осудили на 7,5 года за фейки об армии

Басманный суд Москвы признал журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) виновным по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Писателя Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Колезева о событиях в Буче.

Суд заочно приговорил журналиста к 7,5 годам колонии. Кроме того, Колезеву запретили в течение трёх лет заниматься журналистской деятельностью.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФФейкСпецоперацияЖурналистыСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры