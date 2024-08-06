Журналиста Колезева заочно осудили на 7,5 года за фейки об армии

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Колезева о событиях в Буче.

Суд заочно приговорил журналиста к 7,5 годам колонии. Кроме того, Колезеву запретили в течение трёх лет заниматься журналистской деятельностью.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает RT.

