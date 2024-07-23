Писателя Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы признал писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) виновным в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено после того, как он разместил в соцсетях пост, посвящённый событиям в украинской Буче.

По решению суда, Зыгарю, который живет не в России, было заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по статье о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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