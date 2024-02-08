Журналиста Карлсона заметили в московском «Ашане»

В интернете появились кадры, на которых видно, как журналист ходит по магазину и изучает содержимое полок с продуктами.

Судя по его выражению лица, Карлсон увидел, что санкции Запада не повлияли на наличие товаров в российских магазинах. Также журналист посетил заведение фастфуда «Вкусно – и точка».

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети Х возможное введение санкций в отношении журналиста из США Такера Карлсона за визит в Россию и интервью у президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

