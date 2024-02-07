СМИ: Интервью Путина журналисту Карлсону опубликуют 8 февраля

По данным источников издания, беседа появится на сайте Карлсона, а также в социальной сети X.

Ранее журналист Алекс Джонс заявил, что интервью российского президента длится два часа, пишет Ura.ru. По словам Джонса, Карлсон лично сообщил ему, что запись беседы опубликуют в скором времени.

Между тем анонс интервью с Путиным, опубликованный накануне в соцсетях Карлсона, набрал более 51 млн просмотров, отмечает RT.

