СМИ: Интервью Путина журналисту Карлсону опубликуют 8 февраля
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может быть опубликовано 8 февраля. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным источников издания, беседа появится на сайте Карлсона, а также в социальной сети X.
Ранее журналист Алекс Джонс заявил, что интервью российского президента длится два часа, пишет Ura.ru. По словам Джонса, Карлсон лично сообщил ему, что запись беседы опубликуют в скором времени.
Между тем анонс интервью с Путиным, опубликованный накануне в соцсетях Карлсона, набрал более 51 млн просмотров, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru