Журналист Пивоваров заболел коронавирусом

Российский журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом. Об этом создатель YouTube-канала «Редакция» сообщил в своём Instagram.

Пивоваров рассказал, что находится на самоизоляции с 23 ноября, а в съёмках и работе своего канала участвует удалённо, поэтому все запланированные выпуски, в том числе «Редакция. News», выйдут по расписанию.

Журналист отметил, что два месяца назад сделал прививку от COVID-19. «Вот - опытным путём установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», - добавил Пивоваров.

Своё самочувствие журналист назвал «вполне терпимым».

Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в беседе с НСН признался, что собирает информацию о российских вакцинах от коронавируса, чтобы принять трезвое решение о вакцинации, когда препараты поступят в массовый оборот.

