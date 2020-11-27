Журналист Пивоваров заболел коронавирусом
Российский журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом. Об этом создатель YouTube-канала «Редакция» сообщил в своём Instagram.
Пивоваров рассказал, что находится на самоизоляции с 23 ноября, а в съёмках и работе своего канала участвует удалённо, поэтому все запланированные выпуски, в том числе «Редакция. News», выйдут по расписанию.
Журналист отметил, что два месяца назад сделал прививку от COVID-19. «Вот - опытным путём установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», - добавил Пивоваров.
Своё самочувствие журналист назвал «вполне терпимым».
Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в беседе с НСН признался, что собирает информацию о российских вакцинах от коронавируса, чтобы принять трезвое решение о вакцинации, когда препараты поступят в массовый оборот.
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