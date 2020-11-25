Лидер группы «Калинов мост» поддержал обязательное ношение масок

Дмитрий Ревякин в интервью НСН признался, что соблюдает масочный режим, чтобы не смущать окружающих.

Большинство россиян – 89 процентов – поддерживают обязательное ношение масок в общественных местах в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает ВЦИОМ.

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в беседе с НСН признался, что старается соблюдать масочный режим, чтобы не смущать окружающих.

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«Я тоже стараюсь это правило соблюдать, поддерживаю такую меру, дабы не смущать окружающих и уважительно относиться к этим требованиям. Информации много различной о коронавирусе. Но опытные, уважаемые врачи, которые еще и при СССР себя зарекомендовали, говорят, что маска обязательно нужна», – сказал он.

Кроме того, музыкант в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что собирает информацию о российских вакцинах от коронавируса, чтобы принять трезвое решение о вакцинации, когда препараты поступят в массовый оборот.

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаДмитрий РевякинКалинов Мост
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