Журналист Карлсон: Власти США дважды пытались сорвать интервью с Путиным
Журналист из США Такер Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, заявил, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на его обращение в соцсети X.
По словам Карлсона, поездку в Россию он оплатил самостоятельно, не прибегая к помощи властей США или каких-либо других сторон. «Мы не взяли никаких денег от какой-либо группы или правительства», – отметил журналист.
По мнению Карлсона, западные правительства попытаются подвергнуть цензуре это интервью, поскольку боятся информации, которую не могут контролировать.
Журналист объяснил, что берет интервью у российского лидера, потому что американцы не в курсе происходящего в РФ и на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru