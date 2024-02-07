Журналист Карлсон: Власти США дважды пытались сорвать интервью с Путиным

По словам Карлсона, поездку в Россию он оплатил самостоятельно, не прибегая к помощи властей США или каких-либо других сторон. «Мы не взяли никаких денег от какой-либо группы или правительства», – отметил журналист.

По мнению Карлсона, западные правительства попытаются подвергнуть цензуре это интервью, поскольку боятся информации, которую не могут контролировать.

Журналист объяснил, что берет интервью у российского лидера, потому что американцы не в курсе происходящего в РФ и на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

