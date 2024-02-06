Кеннеди-младший: Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в соцсети X заявил, что американский журналист Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у российского президента Владимира Путина.

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«Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — указал политик.

Ранее Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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