Кеннеди-младший: Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина

«Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — указал политик.

Ранее Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

