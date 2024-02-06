Журналист Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

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Карлсон объяснил, что берет интервью у российского лидера, потому что американцы не в курсе происходящего в РФ и на Украине. Журналист отметил, что все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно и без монтажа на его сайте.

Владелец соцсети X Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным, подчеркнул Карлсон.

Американский журналист приехал в Россию на прошлой неделе. В сентябре 2023 года он пытался взять интервью у Путина, но власти США ему запретили.

Президент России в последний раз давал интервью западной прессе в октябре 2021 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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