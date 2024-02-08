Журналист Карлсон сообщил, когда выйдет интервью с Путиным
Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи мск, заявил американский журналист в соцсети Х.
«Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени [2.00 9 февраля мск], — говорится в публикации.
В США спрогнозировали информационную бомбу после интервью Карлсона с Путиным. Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал возможное введение санкций в отношении Карлсона за визит в Россию и интервью у президента Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru