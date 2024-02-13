Журналист Карлсон примерил бурятский костюм

Журналист Такер Карлсон из США во время посещения выставки «Россия» в Москве примерил бурятский костюм, сообщил в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.

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«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», — написал он. Ранее глава региона заявил, что известный журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала.

Ранее Карлсон заявил, что Украине не победить даже с помощью Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: X.com / @Tucker Carlson
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