Журналист Карлсон примерил бурятский костюм
13 февраля 202406:40
Журналист Такер Карлсон из США во время посещения выставки «Россия» в Москве примерил бурятский костюм, сообщил в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», — написал он. Ранее глава региона заявил, что известный журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала.
Ранее Карлсон заявил, что Украине не победить даже с помощью Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru