Журналист Карлсон обвинил Байдена в некомпетентности

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным. Об этом заявил в выступлении на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

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По мнению Карлсона, Байден находится «не в своем уме». Журналист отметил, что никто в США не может сказать об этом открыто.

Примером грамотного управленца Карлсон назвал президента России Владимира Путина. Журналист обратил внимание на сложность и разнообразие РФ. Неспособный человек не может управлять такой страной, подчеркнул он.

Ранее Карлсон назвал Байдена и заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд «сумасшедшими», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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