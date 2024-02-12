Журналист Карлсон обвинил Байдена в некомпетентности

По мнению Карлсона, Байден находится «не в своем уме». Журналист отметил, что никто в США не может сказать об этом открыто.

Примером грамотного управленца Карлсон назвал президента России Владимира Путина. Журналист обратил внимание на сложность и разнообразие РФ. Неспособный человек не может управлять такой страной, подчеркнул он.

Ранее Карлсон назвал Байдена и заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд «сумасшедшими», сообщает «Радиоточка НСН».

