Журналист Карлсон обвинил Байдена в некомпетентности
Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным. Об этом заявил в выступлении на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
По мнению Карлсона, Байден находится «не в своем уме». Журналист отметил, что никто в США не может сказать об этом открыто.
Примером грамотного управленца Карлсон назвал президента России Владимира Путина. Журналист обратил внимание на сложность и разнообразие РФ. Неспособный человек не может управлять такой страной, подчеркнул он.
Ранее Карлсон назвал Байдена и заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд «сумасшедшими», сообщает «Радиоточка НСН».
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