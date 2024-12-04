Журналист Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
4 декабря 202403:12
Известный американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом он заявил в видеоролике на своем сайте. «Мы только что закончили запись этого интервью», — сказал журналист, назвав его захватывающим.
Карлсон указал, что интервью выйдет «очень скоро».
Ранее журналист заявил, что разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru