Журналист Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

Известный американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Об этом он заявил в видеоролике на своем сайте. «Мы только что закончили запись этого интервью», — сказал журналист, назвав его захватывающим.

Карлсон указал, что интервью выйдет «очень скоро».

Ранее журналист заявил, что разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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