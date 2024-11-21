Такер Карлсон назвал США фашистским государством
Американский журналист Такер Карлсон считает, что США обладают чертами фашистского государства. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
«На самом деле именно наше правительство – то самое фашистское государство», — отметил журналист.
Также Карлсон высказал мнение, что планета наблюдает за ужасным развитием событий, когда администрация «хромой утки» приближает ядерный конфликт.
Ранее журналист заявил, что разрешение президента США Джо Байдена на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России грозит всем американцам гибелью, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru