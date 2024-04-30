Журналист Карлсон опубликовал интервью с Дугиным
30 апреля 202403:03
Известный журналист из США Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.
Видеозапись длится чуть более 20 минут. Она размещена в социальной сети Х на странице журналиста. Карлсон назвал Дугина самым известным политическим философом. По его словам, «украинское правительство убило его дочь».
Интервью записано в Москве. Однако, когда именно состоялась беседа – неизвестно.
Напомним, соучастника убийства Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru