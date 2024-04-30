Журналист Карлсон опубликовал интервью с Дугиным

Видеозапись длится чуть более 20 минут. Она размещена в социальной сети Х на странице журналиста. Карлсон назвал Дугина самым известным политическим философом. По его словам, «украинское правительство убило его дочь».

Интервью записано в Москве. Однако, когда именно состоялась беседа – неизвестно.

Напомним, соучастника убийства Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

