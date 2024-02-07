На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной

На сайте украинского минюста уточняется, что Цыганенко находится в розыске за совершенное в 2023 году ДТП. За ним числится штраф в сфере безопасности дорожного движения по делам об административных правонарушениях.

Ранее газета Washington Post написала, что операция была проведена Службой безопасности Украины, а ее целью был отец Дарьи, философ Александр Дугин.