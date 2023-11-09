Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили до четырех лет колонии
Нагатинский суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщила газета «Известия».
Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и предприниматель Даниил Чоудхури признаны виновными в незаконном сборе данных. Фигурантов приговорили к четырем и одному году лишения свободы соответственно.
Гособвинение просило для экс-сотрудника ГИБДД шесть лет колонии.
Дугина погибла 20 августа 2022 года. В автомобиле, на котором она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля, сработала бомба. Взрывное устройство было заложено под днищем машины и дистанционно приведено в действие, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2»
- Латвия легализует однополые браки
- Украинские военные получили по 22 года колонии за расстрел мирного жителя
- РФ прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
- Байден не увидел возможности для прекращения огня в Газе
- Байден запросил у Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в Газе
- Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака
- На Украине заявили, что в стране нет русского нацменьшинства
- Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили до четырех лет колонии
- На востоке Москвы мать бросила младенца в мусоропровод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru