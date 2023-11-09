Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили до четырех лет колонии

Нагатинский суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщила газета «Известия».

Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной

Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и предприниматель Даниил Чоудхури признаны виновными в незаконном сборе данных. Фигурантов приговорили к четырем и одному году лишения свободы соответственно.

Гособвинение просило для экс-сотрудника ГИБДД шесть лет колонии.

Дугина погибла 20 августа 2022 года. В автомобиле, на котором она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля, сработала бомба. Взрывное устройство было заложено под днищем машины и дистанционно приведено в действие, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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