Журналист Караулов объяснил новое уголовное дело из-за Михалкова
Журналист Андрей Караулов рассказал, что не видел заявление режиссера Никиты Михалкова по делу о клевете, на основании которого против него возбудили уголовное дело, сообщает NEWS.ru.
Караулов добавил, что узнал о втором уголовном деле против себя из СМИ. Он также проходит по делу о клевете по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
По версии журналиста, причиной появления еще одного уголовного дела против него стал тот факт, что «дело Чемезова могло рассыпаться». Караулов предположил, что его хотят напугать и поэтому нашли некое старое заявление Михалкова.
Ранее МВД объявило в розыск Караулова. Тогда же журналист сообщал об обыске в своем доме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Счетную палату создали в ДНР
- Прибор с радиоактивным веществом потерялся в Техасе
- Байден не обещает проблем налогоплательщикам из-за банкротства банков
- Законопроект об ограничении допуска к гостайне внесли в Госдуму
- Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши
- Журналист Караулов объяснил новое уголовное дело из-за Михалкова
- Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»
- Суд в Москве определил наказание для «стриптизёров» в метро. Видео
- Туристам на Бали после крупных ДТП запретили арендовать мотоциклы
- В России могут ввести обязательную маркировку БАДов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru