Журналист Караулов объяснил новое уголовное дело из-за Михалкова

Журналист Андрей Караулов рассказал, что не видел заявление режиссера Никиты Михалкова по делу о клевете, на основании которого против него возбудили уголовное дело, сообщает NEWS.ru.

«До пяти лет»: Как Караулов ответит за клевету на Михалкова

Караулов добавил, что узнал о втором уголовном деле против себя из СМИ. Он также проходит по делу о клевете по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По версии журналиста, причиной появления еще одного уголовного дела против него стал тот факт, что «дело Чемезова могло рассыпаться». Караулов предположил, что его хотят напугать и поэтому нашли некое старое заявление Михалкова.

Ранее МВД объявило в розыск Караулова. Тогда же журналист сообщал об обыске в своем доме.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Никита МихалковУголовное Дело
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