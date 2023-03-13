Журналист Караулов объяснил новое уголовное дело из-за Михалкова

Караулов добавил, что узнал о втором уголовном деле против себя из СМИ. Он также проходит по делу о клевете по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По версии журналиста, причиной появления еще одного уголовного дела против него стал тот факт, что «дело Чемезова могло рассыпаться». Караулов предположил, что его хотят напугать и поэтому нашли некое старое заявление Михалкова.



Ранее МВД объявило в розыск Караулова. Тогда же журналист сообщал об обыске в своем доме.

