МВД объявило в розыск журналиста Караулова

Отмечается, что Караулова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В чем именно подозревают журналиста, не уточняется.

Ранее Караулов сообщил об обыске в своем доме по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в беседе с РИА Новости журналист заявлял, что уехал в Дубай на лечение и планирует вернуться в Россию после операции.

