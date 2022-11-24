МВД объявило в розыск журналиста Караулова

Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД.

Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме

Отмечается, что Караулова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В чем именно подозревают журналиста, не уточняется.

Ранее Караулов сообщил об обыске в своем доме по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в беседе с РИА Новости журналист заявлял, что уехал в Дубай на лечение и планирует вернуться в Россию после операции.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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