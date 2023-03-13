«До пяти лет»: Как Караулов ответит за клевету на Михалкова
В отношении Караулова не может быть вынесен заочный приговор, но страна, где он предположительно находится, охотно выдает России правонарушителей, сказал НСН Игорь Трунов.
Если журналиста Андрея Караулова признают виновным в клевете на режиссера Никиту Михалкова, он может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Ранее против Караулова было возбуждено уголовное дело о клевете на Михалкова. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что соответствующее решение было принято после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области. Трунов рассказал, какое наказание может грозить Караулову.
«Караулову вменяют статью о клевете. На мой взгляд, это часть 5 — “Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления”, поскольку статья 260 УК РФ “Незаконная вырубка лесных насаждений” предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Понятно, что Михалков не один якобы рубил этот лес, а группой лиц. Вырубка эта происходила в крупном размере, а не одно дерево срубили. Караулову по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы», — пояснил Трунов.
При этом собеседник НСН отметил, что в отношении Караулова не может быть вынесен заочный приговор.
«Караулов может быть объявлен в розыск, но заочный приговор выносится в России в исключительных случаях по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Караулова подозревают в совершении преступления средней тяжести. Караулов находится сейчас предположительно в Саудовской Аравии, которая выдает России правонарушителей, по крайней мере, несколько таких случаев было. Поэтому есть вариант, что он очно предстанет перед судом», — подытожил адвокат.
Ранее в МВД сообщили, что Караулов объявлен в федеральный розыск.
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