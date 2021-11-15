Журналист и издатель Петр Верзилов объявлен в розыск
Журналиста и издателя «Медиазоны» (признана в России СМИ-иноагентом по решению Минюста) Петра Верзилова (также включен в список иноагентов) объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.
В базе данных МВД указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, однако точной причины для розыска ведомство не назвало.
При этом адвокат Верзилова Леонид Соловьев заявил, что решение о розыске могло быть связано с сокрытием его подзащитным канадского гражданства.
29 сентября издание «Медиазона», в том числе её создатель Пётр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, были включены в реестр СМИ-иноагентов.
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