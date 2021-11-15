Журналист и издатель Петр Верзилов объявлен в розыск

В базе данных МВД указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, однако точной причины для розыска ведомство не назвало.

При этом адвокат Верзилова Леонид Соловьев заявил, что решение о розыске могло быть связано с сокрытием его подзащитным канадского гражданства.

29 сентября издание «Медиазона», в том числе её создатель Пётр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, были включены в реестр СМИ-иноагентов.

