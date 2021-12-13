Журнал Time признал Илона Маска «Человеком года»
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск стал «Человеком года - 2021» по версии журнала Time. Церемония объявления победителей транслировалась на YouTube-канале издания.
Главный редактор Time Эдвард Фельзенталь отметил, что Маск «обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за её пределами».
«Никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», - объявил заключил Фельзенталь.
По мнению читателей Time, первое место занял президент Бразилии Жаир Болсонару (24%), второе - экс-президент США Дональд Трамп (9%), а на третью строчку поставили медиков, сражающихся с коронавирусом (6,3%).
Ранее оппозиционер Алексей Навальный вошёл в ежегодный список «50 людей года» агентства Bloomberg.
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