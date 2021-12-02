«Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года»
Оппозиционер Алексей Навальный вошел в ежегодный список «50 людей года» агентства Bloomberg.
В рейтинг включены выдающиеся люди в категориях «Бизнес», «Политика», «Финансы», «Наука и технологии» и «Развлечения». Навальный вошел в список политиков, при этом в рейтинге нет ни одного мирового лидера либо официального лица государства.
Агентство представляет оппозиционера как «яростного критика Кремля и [президента РФ Владимира] Путина» и «российский голос против коррупции».
В списке Bloomberg нет распределения мест, однако Навальный следует в публикации вторым, после операционного директора соцсети TikTok Ванессы Паппас.
Кроме Навального, в рейтинг Bloomberg вошли в том числе певица Бритни Спирс, экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, режиссер и сценарист сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек.
В октябре Навальный получил от Европарламента премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год, напоминает РИА ФАН. Блогера-оппозиционера назвали главным оппонентом Кремля, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Эксперты выяснили, сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья
- Уголовное дело после убийства пятилетней девочки завели в Красноярске
- Правительство компенсирует Крыму ремонт объектов ТЭК, пострадавших от летних паводков
- Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
- На Алтае старшеклассник устроил стрельбу в школе
- Тихановская вошла в список «Женщины года-2021» по версии Financial Times
- Гинцбург разрешил одновременно прививаться «Спутником Лайт» и назальной вакциной
- Тиньков озвучил причины срыва сделки с «Яндексом»
- «Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года»
- Пресс-секретарь Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru