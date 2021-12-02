«Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года»

Оппозиционер Алексей Навальный вошел в ежегодный список «50 людей года» агентства Bloomberg.

Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»

В рейтинг включены выдающиеся люди в категориях «Бизнес», «Политика», «Финансы», «Наука и технологии» и «Развлечения». Навальный вошел в список политиков, при этом в рейтинге нет ни одного мирового лидера либо официального лица государства.

Агентство представляет оппозиционера как «яростного критика Кремля и [президента РФ Владимира] Путина» и «российский голос против коррупции».

В списке Bloomberg нет распределения мест, однако Навальный следует в публикации вторым, после операционного директора соцсети TikTok Ванессы Паппас.

Кроме Навального, в рейтинг Bloomberg вошли в том числе певица Бритни Спирс, экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, режиссер и сценарист сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек.

В октябре Навальный получил от Европарламента премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год, напоминает РИА ФАН. Блогера-оппозиционера назвали главным оппонентом Кремля, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:BloombergРейтингАлексей Навальный
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