Маск решил уйти с работы и стать блогером

Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что «подумывает» об уходе с работы и стать популярным блогером на полной ставке. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее СМИ сообщили, что Маск официально стал бездомным после того, как продал последнее, находившееся в его собственности жильё – виллу в Хиллсборо.