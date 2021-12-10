Маск решил уйти с работы и стать блогером

Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что «подумывает» об уходе с работы и стать популярным блогером на полной ставке. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее СМИ сообщили, что Маск официально стал бездомным после того, как продал последнее, находившееся в его собственности жильё – виллу в Хиллсборо.

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Еще в прошлом году миллиардер заявил, что намерен избавиться от всего своего недвижимого имущества. Он пообещал, что в ближайшем будущем у него в собственности не будет ни одного дома.

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ФОТО: РИА Новости
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