Маск решил уйти с работы и стать блогером
Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что «подумывает» об уходе с работы и стать популярным блогером на полной ставке. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.
Ранее СМИ сообщили, что Маск официально стал бездомным после того, как продал последнее, находившееся в его собственности жильё – виллу в Хиллсборо.
Еще в прошлом году миллиардер заявил, что намерен избавиться от всего своего недвижимого имущества. Он пообещал, что в ближайшем будущем у него в собственности не будет ни одного дома.
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