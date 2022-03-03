Песков прокомментировали закрытие радиостанции «Эхо Москвы»
3 марта 202213:17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что работа радиостанции «Эхо Москвы» может быть восстановлена, сообщает РИА Новости.
По его словам, это может произойти, если этого захочет собственник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru