Песков прокомментировали закрытие радиостанции «Эхо Москвы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что работа радиостанции «Эхо Москвы» может быть восстановлена, сообщает РИА Новости.

По его словам, это может произойти, если этого захочет собственник.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Алексей ВенедиктовРадиостанцияДмитрий Песков
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