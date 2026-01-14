Около 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на индийского посла в России Винайа Кумара. При этом власти России ожидают в 2026 году приезда минимум 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Захаров отметил, что рабочая сила из Индии обходится для работодателей дешевле.

«Их задействуют в сферах, для работы в которых не нужно знать язык – сельское хозяйство, ЖКХ, строительство. Рабочая сила в Индии дешевле, из стран СНГ все, кто хотели приехать, уже приехали и получили гражданство. Кроме того в странах СНГ тоже идет развитие экономики, свои кадры нужны. Поэтому миграционные потоки традиционных стран исчерпаны. Соответственно, начинают завозить людей из дальних стран. На мой взгляд, это абсолютно тупиковый путь, но политика, к сожалению, такова», - рассказал он.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сообщал, что в России ожидается поток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш. При этом член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечала, что языковой барьер осложнит адаптацию мигрантов из этих стран в России.

