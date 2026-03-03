Российским подросткам предрекли глухоту через 25–30 лет из-за наушников
Пациентов с жалобами на снижение слуха становится больше с каждым годом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-сурдолог, оториноларинголог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина.
По её словам, среди них становится всё больше подростков и молодёжи, на которых приходится до 30% случаев тугоухости, что может быть связано с чрезмерным использованием наушников и любовью к громкой музыке.
«Согласно многим исследованиям, к 2050 году половина населения Земли рискует столкнуться с тугоухостью, во многом из-за портативной аудиоаппаратуры... Исследования прогнозируют 1,1 млрд случаев среди 12–35-летних», — отметила врач-сурдолог.
Вылегжанина добавила, что через 25–30 лет проблемы, возникшие в молодости, могут усугубиться в силу естественного старения организма, поэтому озвученный исследователями сценарий вполне реалистичен.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что он против введения штрафов для пешеходов, которые переходят дорогу в наушниках.
Горячие новости
- СМИ: ОАЭ обсуждают возможный удар по ракетным объектам Ирана
- Эстония вручила ноту России из-за движения ледокола «Мурманск»
- CNN: США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана
- Представители Тарантино опровергли слухи о его гибели в Израиле
- Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона
- «Нишевый проект»: Почему в России не покажут фильм «Момент» с Charli XCX
- СМИ: Пост ректора Школы-студии МХАТ может занять Хабенский
- Российским подросткам предрекли глухоту через 25–30 лет из-за наушников
- Россиянам объяснили, почему нельзя срывать подснежники
- Техноблогер развеял миф о массовой продаже бракованных iPhone в России