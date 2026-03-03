Эстония вручила ноту России из-за движения ледокола «Мурманск»

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту, связанную с порядком передвижения российских ледоколов в территориальных водах республики. Об этом сообщило эстонское внешнеполитическое ведомство.

В министерстве пояснили, что обращение касается выхода ледокола «Мурманск» в Финский залив 28 февраля.