Эстония вручила ноту России из-за движения ледокола «Мурманск»
3 марта 202619:42
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту, связанную с порядком передвижения российских ледоколов в территориальных водах республики. Об этом сообщило эстонское внешнеполитическое ведомство.
В министерстве пояснили, что обращение касается выхода ледокола «Мурманск» в Финский залив 28 февраля.
Судно направилось туда, чтобы освободить из ледового плена танкер Olympic Friendship.
Эстонская сторона уточнила, что нота затрагивает соблюдение процедурных правил при движении подобных судов в пределах ее территориальных вод, передает «Радиоточка НСН».
