Россиянам объяснили, почему нельзя срывать подснежники

По его словам, это касается всех видов подснежников, так как срывая их человек лишает пчёл пищи.

Также эксперт отметил, что эти цветы очень быстро вянут после того, как их сорвали, поэтому таким образом человек просто «губит растения».

«Кроме того, многие подснежники в Красной книге и, соответственно, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность... лучше ими просто любоваться», — заключил Чуб.

Ранее жителя Алушты оштрафовали на 45 тысяч рублей за торговлю краснокнижными растениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

