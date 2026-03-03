Представители Тарантино опровергли слухи о его гибели в Израиле

По информации отраслевого голливудского издания, слухи о якобы гибели Тарантино стали распространяться в соцсети Х. При этом в постах ошибочно ссылались на Deadline. В результате редакция портала была вынуждена связаться с представителями 62-летнего режиссёра, которые подтвердили, что он жив и здоров.

Также в соцсети X появилось много снимков с Тарантино в бомбоубежище. Как выяснилось, они также оказались фейками - фото были сгенерированы искусственным интеллектом.

В Deadline добавили, что на фейковые посты были поданы жалобы, публикации стали активно блокировать, а пользователи соцсети X призвали её владельца Илона Маска усилить регулирование.

Ранее американский киноактер Кевин Спейси в своих соцсетях опроверг информацию о том, что он якобы стал бездомным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

