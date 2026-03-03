Представители Тарантино опровергли слухи о его гибели в Израиле
Информация о том, что проживающий в Тель-Авиве режиссёр Квентин Тарантино якобы погиб в результате ракетного удара, оказалась фейком. Об этом со ссылкой на представителей кинодеятеля пишет Deadline.
По информации отраслевого голливудского издания, слухи о якобы гибели Тарантино стали распространяться в соцсети Х. При этом в постах ошибочно ссылались на Deadline. В результате редакция портала была вынуждена связаться с представителями 62-летнего режиссёра, которые подтвердили, что он жив и здоров.
Также в соцсети X появилось много снимков с Тарантино в бомбоубежище. Как выяснилось, они также оказались фейками - фото были сгенерированы искусственным интеллектом.
В Deadline добавили, что на фейковые посты были поданы жалобы, публикации стали активно блокировать, а пользователи соцсети X призвали её владельца Илона Маска усилить регулирование.
Ранее американский киноактер Кевин Спейси в своих соцсетях опроверг информацию о том, что он якобы стал бездомным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: ОАЭ обсуждают возможный удар по ракетным объектам Ирана
- Эстония вручила ноту России из-за движения ледокола «Мурманск»
- CNN: США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана
- Представители Тарантино опровергли слухи о его гибели в Израиле
- Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона
- «Нишевый проект»: Почему в России не покажут фильм «Момент» с Charli XCX
- СМИ: Пост ректора Школы-студии МХАТ может занять Хабенский
- Российским подросткам предрекли глухоту через 25–30 лет из-за наушников
- Россиянам объяснили, почему нельзя срывать подснежники
- Техноблогер развеял миф о массовой продаже бракованных iPhone в России