Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона

В городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва беспилотника пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, женщина получила баротравму и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Пострадавшую осмотрели в Грайворонской центральной районной больнице, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В месте детонации дрона повреждены два автомобиля.

Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела

Гладков также сообщил, что за сутки атакам украинских беспилотников подверглись еще 11 населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Волоконовском округах.

В результате обстрелов повреждены кровли производственного и коммерческого объектов, выбиты окна, пострадали крыши и фасады частных домов и хозяйственных построек, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также линия электропередачи, передает «Радиоточка НСН».

