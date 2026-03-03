Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона

В городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва беспилотника пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, женщина получила баротравму и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Пострадавшую осмотрели в Грайворонской центральной районной больнице, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В месте детонации дрона повреждены два автомобиля.