Экс-глава медцентра Минобороны признал вину по делу о хищении 57 миллионов

Бывший начальник 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят по делу о хищении 57 миллионов рублей, полностью признал вину и заявил о раскаянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из Хамовнического суда Москвы.

На заседании Кувшинов сказал, что обвинение ему понятно, он считает себя виновным и раскаивается в содеянном. По его словам, он также активно содействовал следствию.