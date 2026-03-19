Экс-глава медцентра Минобороны признал вину по делу о хищении 57 миллионов
Бывший начальник 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят по делу о хищении 57 миллионов рублей, полностью признал вину и заявил о раскаянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из Хамовнического суда Москвы.
На заседании Кувшинов сказал, что обвинение ему понятно, он считает себя виновным и раскаивается в содеянном. По его словам, он также активно содействовал следствию.
Следствие считает, что при закупках для медцентра, которым руководил Кувшинов, медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование приобретали по завышенной цене. Ущерб, по версии обвинения, составил 57 миллионов рублей, а полученные средства участники схемы распределили между собой.
Кроме того, как полагает следствие, Кувшинов и его соучастники получили взятку в 400 тысяч рублей за оформление фиктивного договора с поставщиком. Из этой суммы, по материалам дела, 300 тысяч рублей получил сам генерал, передает «Радиоточка НСН».
