Лукашенко помиловал 250 политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 политзаключённых. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера пишет БелТА.

Отмечается, что речь идёт о лицах, «осужденных за преступления экстремистской направленности». Решение о помиловании было принято «на основании принципа гуманизма».

Также в сообщении говорится, что 15 освобождённых будут депортированы за пределы страны, остальные 235 останутся в республике.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 18 осужденных, 11 из которых - женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
