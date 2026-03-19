Лукашенко помиловал 250 политзаключенных
19 марта 202619:01
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 политзаключённых. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера пишет БелТА.
Отмечается, что речь идёт о лицах, «осужденных за преступления экстремистской направленности». Решение о помиловании было принято «на основании принципа гуманизма».
Также в сообщении говорится, что 15 освобождённых будут депортированы за пределы страны, остальные 235 останутся в республике.
Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 18 осужденных, 11 из которых - женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
