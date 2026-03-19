Минфин предложил ввести НДС на интернет-товары с 2027 года

В России следует ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на товары маркетплейсов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, ведомством был разработан законопроект, предусматривающий введение такого НДС в размере 7% начиная с 2027 года. Затем ставка будет увеличена сначала до 14%, а потом до общеустановленного уровня в 22%.

Сазанов также напомнил, что Минпромторг предлагает ввести НДС на товары маркетплейсов одномоментно.

«Окончательное решение будет за правительством», - заключил он.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что НДС на товары маркетплейсов необходимо ввести с 2027 года по полной ставке в 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
