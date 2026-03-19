МВД предупредило о мошенничестве при продаже Telegram-каналов

Мошенники стали обманывать пользователей под видом продажи Telegram-каналов с аудиторией, убеждая переводить деньги заранее и исчезая после получения средств. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники обещают покупателям «живую аудиторию» и быструю окупаемость, однако после перевода денег права администратора на канал не передаются, а связь с продавцом прекращается.