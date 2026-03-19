Британия разрешила перевозку казахстанской нефти через «Транснефть»

Власти Великобритании временно вывели из-под санкций операции по транспортировке казахстанской нефти с участием «Транснефти». Это следует из генеральной лицензии, опубликованной британским минфином.

Документ разрешает любые сделки и действия, связанные с поставкой, покупкой, перевозкой и доставкой нефти из Казахстана, если в них участвует «Транснефть». Послабление распространяется именно на казахстанское сырье.

«Транснефть» не подтвердила сообщения об ограничении приема нефти из-за атак БПЛА ВСУ

Лицензия начала действовать в четверг и будет актуальна до 18 марта 2028 года.

«Транснефть» — крупнейшая российская компания, занимающаяся транспортировкой нефти по трубопроводам. Решение британских властей позволяет сохранить экспорт казахстанской нефти через российскую инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
