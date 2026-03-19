Россиянам объяснили, как распознать поддельный платежный QR-код
Верный платёжный QR-код должен быть размещён в официальном магазине, кассовой зоне или официальном сайте известной компании. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил операционный директор Технобит Александр Пересичан.
По его словам, следует избежать сканирования, если наклейка с QR-кодом находится «поверх старого кода на столбе, в лифте или на парковочном автомате», так как мошенники часто просто физически подменяют оригинал.
Эксперт отметил, что после сканирования необходимо проверить адрес страницы. Например, для оплаты через СБП «должно открываться банковское приложение или официальный домен банка».
«Наконец, если QR-код ведет на форму, где просят ввести CVV, полный номер карты и СМС-код одновременно — это почти гарантированно фишинг», — заключил Пересичан.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что введение единого QR-кода даст гражданам возможность самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
