Суд арестовал экс-главу Звездного городка по делу о взятках

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Звездного городка Евгения Баришевского по делу о взятках, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, ему предъявлено обвинение сразу по шести эпизодам получения взяток, хотя изначально речь шла об одном случае, отмечает издание «Профиль».

Следователи считают, что в 2023-2025 годах он вместе с первым заместителем получал деньги от предпринимателей за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов в сфере благоустройства и ремонта.

В СК уточнили, что взятки передавались как напрямую, так и через посредников, а всего, по версии следствия, в схеме участвовали четыре коммерсанта. Баришевский ранее признал вину по одному эпизоду — получению 365 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
