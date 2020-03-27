Жизнь или правопорядок? Криминолог оценил рекомендации для МВД
Ведущий научный сотрудник государственного Научного центра социальной и судебной психиатрии в эфире НСН поддержал идею, не задерживать мелких правонарушителей во время карантина.
- Сотрудникам МВД в связи с коронавирусом рекомендовали не задерживать граждан, которые совершили мелкое правонарушение и не представляют реальной опасности для общества. Вместо задержания полицейским посоветовали ограничиться профилактической беседой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Ведущий научный сотрудник государственного Научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, доктор юридических наук Юрий Антонян в эфире НСН поддержал такую рекомендацию.
«Я положительно отношусь к таким мерам. Думаю, что опасность болезни намного выше той опасности, которую могут представлять мелкие правонарушители. Выбор такой – жизнь или правопорядок. Как это соотносится? Я думаю, что в первую очередь, достойна защиты жизнь, а не мелкие нарушения правопорядка», – отмечает он.
Антонян также заверил, что для многих мелких правонарушителей профилактической беседе будет достаточно.
«Профилактические беседы, думаю, свой эффект дадут. Не все же люди, которые нарушают порядок, бессовестные. Есть такие, на которых словом можно подействовать, предупреждением, угрозой. В конечном итоге это действует. Я бы не стал пренебрегать этим распоряжением и подвергать его критике, оно очень разумное и гуманное», – говорит эксперт.
Тем временем, спортсмены считают, что опасность коронавируса преувеличена. Об этом на пресс-конференции НСН заявила олимпийская чемпионка Ирина Привалова.
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