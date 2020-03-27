Жизнь или правопорядок? Криминолог оценил рекомендации для МВД

«Я положительно отношусь к таким мерам. Думаю, что опасность болезни намного выше той опасности, которую могут представлять мелкие правонарушители. Выбор такой – жизнь или правопорядок. Как это соотносится? Я думаю, что в первую очередь, достойна защиты жизнь, а не мелкие нарушения правопорядка», – отмечает он.

Антонян также заверил, что для многих мелких правонарушителей профилактической беседе будет достаточно.

«Профилактические беседы, думаю, свой эффект дадут. Не все же люди, которые нарушают порядок, бессовестные. Есть такие, на которых словом можно подействовать, предупреждением, угрозой. В конечном итоге это действует. Я бы не стал пренебрегать этим распоряжением и подвергать его критике, оно очень разумное и гуманное», – говорит эксперт.

Тем временем, спортсмены считают, что опасность коронавируса преувеличена. Об этом на пресс-конференции НСН заявила олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

