«Живут одним днем»: Тосунян объяснил рекордную кредитную просрочку россиян
Драматизировать ситуацию не стоит, поскольку «волны» будут продолжаться, но устойчивость рынка остается выше ожиданий, сказал в эфире НСН президент Ассоциации российских банков.
Рекордная задолженность россиян по кредитным картам связана с сезонным фактором и финансовыми проблемами людей, заявил в интервью НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
По данным «Скоринг бюро», объем просрочки по кредитным картам в РФ в мае резко вырос и достиг рекордных 225 млрд рублей. Проблемными являются карты, выданные в кризисные месяцы прошлого года в качестве замены кредитов наличными.
«Сейчас это связано и с сезонными, и с накопившимися проблемами, а также с некоторыми напряженными ожиданиями на рынке. Эти просрочки формирует экономическая ситуация. Люди недостаточно добросовестно закрывают кредиты, когда у них нет такой возможности и они живут сегодняшним днем. Наибольшую сложность представляют потребительские, а не бизнес-кредиты», - сказал Тосунян.
По его словам, ситуация с кредитной задолженностью развивается волноообразно, и эти «волны» продолжатся.
«Это отсроченная проблема, потому что в прошлом году мы ожидали гораздо больших сложностей от рынка. Тем не менее, благодаря действиям регулятора и самих банков, кредитный рынок к середине года выровнялся, осенью был провал, а к концу года опять выравнивание вверх. Эти волны будут, однако, несмотря на то, что просрочка периодически усиливается, устойчивость рынка выше ожиданий. Не нужно это сильно драматизировать, но неприятно, конечно», - заключил собеседник НСН.
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