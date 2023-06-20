«Население нищает!»: Рекордную прибыль российских компаний связали с ростом цен

«Компаниям это удалось за счет роста цен. Если выручка растет, а прибыль падает, значит, растут существенно издержки. За счет роста цена, монопольного повышения цен, злоупотребления монопольным положением. Здесь все очень просто. Импорт подорожал довольно существенно. Курс рубля в определенный момент достигал 120 за доллар. Потом упал, но цены не упали так, как они подскочили», - отметил он.

По его словам, в дальнейшем роста прибыли ожидать не стоит, так как «население нищает», спроса нет, а кредиты дорожают.

«Объем выручки странно прогнозировать, этот показатель может говорить и о росте эффективности экономики, и о падении эффективности. Но уровень прибыли у нас значимо расти не будет, потому что у нас по-прежнему экономика работает в значительной степени на банки. При этом дорогой кредит, произвол монополий и запрет защиты экономики от внешней конкуренции в рамках ВТО, отсутствие спроса со стороны населения, которое нищает, блокируют экономическое развитие надежнее любых санкций», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов думает только об интересах крупного бизнеса, когда говорит, что курс в 80-90 рублей за доллар США будет оптимальным для российской экономики.

