«Население нищает!»: Рекордную прибыль российских компаний связали с ростом цен
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что компании злоупотребляют монопольным положением.
Рекордная выручка российских компаний в квадриллион рублей связана с монопольным повышением цен, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.
Выручка российских компаний за 2022 год впервые в истории превзошла квадриллион рублей — эта сумма в два раза превышает выручку компаний в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. При этом отмечается, что прибыль компаний остается незначительной — лишь 5,9%. В реальном выражении фактически наблюдается снижение прибыли при учете инфляции на уровне 13,8%. Делягин объяснил, с чем связаны такие показатели.
«Компаниям это удалось за счет роста цен. Если выручка растет, а прибыль падает, значит, растут существенно издержки. За счет роста цена, монопольного повышения цен, злоупотребления монопольным положением. Здесь все очень просто. Импорт подорожал довольно существенно. Курс рубля в определенный момент достигал 120 за доллар. Потом упал, но цены не упали так, как они подскочили», - отметил он.
По его словам, в дальнейшем роста прибыли ожидать не стоит, так как «население нищает», спроса нет, а кредиты дорожают.
«Объем выручки странно прогнозировать, этот показатель может говорить и о росте эффективности экономики, и о падении эффективности. Но уровень прибыли у нас значимо расти не будет, потому что у нас по-прежнему экономика работает в значительной степени на банки. При этом дорогой кредит, произвол монополий и запрет защиты экономики от внешней конкуренции в рамках ВТО, отсутствие спроса со стороны населения, которое нищает, блокируют экономическое развитие надежнее любых санкций», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов думает только об интересах крупного бизнеса, когда говорит, что курс в 80-90 рублей за доллар США будет оптимальным для российской экономики.
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