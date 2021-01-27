«Мир все ближе к Судному дню». В Совфеде предупредили о ядерной катастрофе
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что возможность мировой войны становится все выше.
Глобальный конфликт, подобный Второй мировой войне, сейчас невозможен, но существует вероятность «срыва в мировом развитии» и «борьбы всех против всех», такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что возможность такого конфликта существует.
«Есть такие «часы Судного дня», которые придумали американские ученые. Эти часы показывают, сколько осталось до термоядерной катастрофы. Стрелка ходит взад-вперед, но с каждым колебанием приближается к отметке «полночь», то есть Судный день. Есть очень много ситуаций, которые могут спровоцировать такой конфликт не то что на пустом месте, но около того. Пример – Первая и Вторая мировые войны. Конечно, я согласен с президентом, что в том виде, в каком была Вторая мировая война, новый конфликт разразиться не может. И когда Соединенные Штаты при Трампе повыходили из большого количества соглашений, которые достигались в течение десятилетий, то мир стал ближе к этому Судному дню», - сказал Климов.
По его мнению, опасность ядерной катастрофы сейчас снова возрастает.
«В 1970-80-е годы мотивом движения за мир в странах Запада была боязнь миллионов людей, что они внезапно умрут в результате термоядерной катастрофы, что они и их семьи погибнут, и все погибнут. Была такая экзистенциальная угроза. А сейчас главным побудительным стимулом разного рода миротворческих организаций и движений борцов за мир выступает сокращение бюджетов вооружений. Совсем другой посыл. В одном случае экзистенциальная угроза, в другом – куда лучше деньги направить, сугубо экономический. Хотя технические возможности по уничтожению планеты развиваются, а не сворачиваются. И вероятность глобальных конфликтов, когда отсутствует доверие у таких крупных держав, как Россия и США, увеличивается», - пояснил сенатор.
Он указал, что Россия никого не рассматривает в качестве противника.
«Мы никого в своих документах не называем противниками или врагами. А американский закон прямо называет Россию противником. НАТО нас называет противником в своей официальной доктрине. Мы воздерживаемся от этого, чтобы не усиливать эту гонку. Можно говорить, откуда исходят потенциальные угрозы. Они исходят из двух типов источников. Первое – это те государства, у которых мощная армия и есть ракетно-ядерный потенциал. А также технологии производства и использования разных типов оружия массового поражения. Это не только США. Второй тип угроз – это разного рода экстремисты. Эти менее всего предсказуемы, и они не скрывают, что мы для них враги. Это сейчас им хвост прижали, а так и в Москве взрывы были, и по всей России», - напомнил собеседник НСН.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что России желательно воздержаться от вхождения в лагерь Китая или Соединенных Штатов, «чтобы не оказаться полем боя».
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