«Мир все ближе к Судному дню». В Совфеде предупредили о ядерной катастрофе

По его мнению, опасность ядерной катастрофы сейчас снова возрастает.

«В 1970-80-е годы мотивом движения за мир в странах Запада была боязнь миллионов людей, что они внезапно умрут в результате термоядерной катастрофы, что они и их семьи погибнут, и все погибнут. Была такая экзистенциальная угроза. А сейчас главным побудительным стимулом разного рода миротворческих организаций и движений борцов за мир выступает сокращение бюджетов вооружений. Совсем другой посыл. В одном случае экзистенциальная угроза, в другом – куда лучше деньги направить, сугубо экономический. Хотя технические возможности по уничтожению планеты развиваются, а не сворачиваются. И вероятность глобальных конфликтов, когда отсутствует доверие у таких крупных держав, как Россия и США, увеличивается», - пояснил сенатор.

Он указал, что Россия никого не рассматривает в качестве противника.

«Мы никого в своих документах не называем противниками или врагами. А американский закон прямо называет Россию противником. НАТО нас называет противником в своей официальной доктрине. Мы воздерживаемся от этого, чтобы не усиливать эту гонку. Можно говорить, откуда исходят потенциальные угрозы. Они исходят из двух типов источников. Первое – это те государства, у которых мощная армия и есть ракетно-ядерный потенциал. А также технологии производства и использования разных типов оружия массового поражения. Это не только США. Второй тип угроз – это разного рода экстремисты. Эти менее всего предсказуемы, и они не скрывают, что мы для них враги. Это сейчас им хвост прижали, а так и в Москве взрывы были, и по всей России», - напомнил собеседник НСН.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что России желательно воздержаться от вхождения в лагерь Китая или Соединенных Штатов, «чтобы не оказаться полем боя».

