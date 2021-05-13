СМИ назвали Москву лучшим местом для выживания в случае ядерной войны
Журналист американского журнала National Interest Калеб Ларсон считает, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерной войны, сообщает РИА Новости.
В своей статье он отметил, что у российской столицы «огромный противоракетный щит, который может быть непробиваемым».
Он напомнил, что согласно договору, который СССР и США подписали в 1972 году, число систем ПРО в каждой из стран снизилось до двух: одна для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а вторая - для обороны города. Расстояние между ними должно быть не менее 1300 км, и каждая система могла иметь не более 100 пусковых установок.
Также документом предусмотрено ограничение на разработку и испытания ПРО, способных запускать более одной ракеты-перехватчика одновременно.
Журналист рассказал, что ранее российскую столицу окружала система А-35, состоящая из четырёх боевых постов, предназначенных для уничтожения ракет противника за пределами атмосферы, однако в ЦРУ заявили, что она не защищена от ядерных взрывов.
Ларсон отметил, что в 1995 году, в ходе модернизации защиты Москвы, в системе А-35 было увеличено количество ракет, а радиолокационные станции раннего предупреждения объединили в сеть для обеспечения более раннего предупреждения и большей точности.
Журналист добавил, что новая система, которую сейчас разрабатывает России, предварительно назвали А-235. Она должна устранить недостатки советских/российских систем ПРО, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет. Система предусматривает использование обычных взрывчатых веществ вместо ядерных, а также использование мобильных пусковых установок вместо подземных ракетных шахт.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны в 2021 году превысит 88%, сообщает RT.
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