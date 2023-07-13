Живодерству – нет: Регионам объяснили, почему они не смогут умерщвлять бездомных животных

Он отметил, что принятие закона направлено, прежде всего, на то, чтобы регион решал проблемы с бездомными животными исходя из своего бюджета и собственных условий.

«Регионы очень разные. Применять в Москве и Забайкалье одни и те же методы и принципы в директивном порядке не всегда правильно. Регион, если хочет решать вопрос, то получает возможность, исходя из своих бюджетных особенностей… С этой точки зрения система становится более гибкой, и регион в том числе получает свои руки и механизмы. Они будут разрабатывать систему и законодательство под себя, свои условия и финансовые возможности», - резюмировал Горячев.

Законопроект о безнадзорных животных был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне нападений бездомных собак на людей. Он вызвал резкую критику зоозащитников, активистов и экспертов. Они опасались, что после получения полномочий регионы могу начать умерщвлять бездомных животных для того, чтобы сократить их численность, сообщает «Радиоточка НСН».

