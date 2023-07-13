Живодерству – нет: Регионам объяснили, почему они не смогут умерщвлять бездомных животных
Региональные законы, согласно Конституции, должны соответствовать федеральному законодательству, отметил в эфире НСН зоозащитник Кирилл Горячев.
Регионы не смогут ввести умерщвление бездомных животных своими законодательными актами, объяснил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев в интервью НСН.
Ранее Госдума РФ приняла закон о защите людей от нападений бездомных животных. Регионам дали право законодательным актом устанавливать порядок обращения с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий. В законе остаются требования, которые должны соблюдаться при отлове животных. В частности, запрет «применять вещества, приводящие к увечьям или гибели животных». Но при этом в законе содержится ссылка: «...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Горячев объяснил суть принятого закона.
«Субъекты России получили право устанавливать свои порядки обращения с бездомными животными. При этом, в соответствии с Конституцией, если принят федеральный закон, то нормы региональных законов не могут противоречить нормам федеральных. В данном случае, жестокое обращение с животными по № 498-ФЗ, в том числе в отношении бездомных собак, четко запрещено, это статья 17, часть вторая. Поэтому никакое уничтожение животных в регионах они своими законодательными актами вводить не смогут. Живодерство регионам никто не разрешает», - сказал Горячев.
Он отметил, что принятие закона направлено, прежде всего, на то, чтобы регион решал проблемы с бездомными животными исходя из своего бюджета и собственных условий.
«Регионы очень разные. Применять в Москве и Забайкалье одни и те же методы и принципы в директивном порядке не всегда правильно. Регион, если хочет решать вопрос, то получает возможность, исходя из своих бюджетных особенностей… С этой точки зрения система становится более гибкой, и регион в том числе получает свои руки и механизмы. Они будут разрабатывать систему и законодательство под себя, свои условия и финансовые возможности», - резюмировал Горячев.
Законопроект о безнадзорных животных был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне нападений бездомных собак на людей. Он вызвал резкую критику зоозащитников, активистов и экспертов. Они опасались, что после получения полномочий регионы могу начать умерщвлять бездомных животных для того, чтобы сократить их численность, сообщает «Радиоточка НСН».
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