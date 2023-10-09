Жителям Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице
Власти Ярославской области начали готовить постановление о выплатах за сообщения о нарушителях регионального запрета на плевки на улицах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Зампред регионального правительства Татьяна Потемкина отметила, что власти хотят привлечь местных жителей к контролю за общественным порядком. Проявить гражданскую позицию можно уже сейчас, подчеркнула она.
«Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе», - считает Потемкина.
Она уточнила, что речь идет также о расклейке объявлений и выбрасывании мусора.
В беседе с «Радиоточкой НСН» заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о необходимости разработать универсальную норму для всей страны о наказании за любые случаи загрязнения общественных мест.
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- Жителям Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru