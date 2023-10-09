Жителям Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице

Зампред регионального правительства Татьяна Потемкина отметила, что власти хотят привлечь местных жителей к контролю за общественным порядком. Проявить гражданскую позицию можно уже сейчас, подчеркнула она.

«Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе», - считает Потемкина.

Она уточнила, что речь идет также о расклейке объявлений и выбрасывании мусора.

В беседе с «Радиоточкой НСН» заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о необходимости разработать универсальную норму для всей страны о наказании за любые случаи загрязнения общественных мест.

