Жителям Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице

Власти Ярославской области начали готовить постановление о выплатах за сообщения о нарушителях регионального запрета на плевки на улицах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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Зампред регионального правительства Татьяна Потемкина отметила, что власти хотят привлечь местных жителей к контролю за общественным порядком. Проявить гражданскую позицию можно уже сейчас, подчеркнула она.

«Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе», - считает Потемкина.

Она уточнила, что речь идет также о расклейке объявлений и выбрасывании мусора.

В беседе с «Радиоточкой НСН» заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о необходимости разработать универсальную норму для всей страны о наказании за любые случаи загрязнения общественных мест.

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ФОТО: yarreg.ru
ТЕГИ:РегионыМусорЯрославская Область

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