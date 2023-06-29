«Инфекционная эпидемия»: В каких случаях плевки опасны для здоровья окружающих

В целом штрафы за плевки рассчитаны на окультуривание ярославцев, рассказал НСН Георгий Викулов.

Плевки опасны только во время эпидемий респираторных инфекций, но большого медицинского смысла в штрафах нет. Таким мнением в разговоре с НСН поделился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В Ярославской области запретили плеваться

Накануне губернатор Ярославской области сообщил о введении штрафов за плевки в общественном месте. Таким образом, Россия стала третьей страной, где наказывают за подобные жесты. Кроме РФ административная ответственность предусмотрена в двух азиатских странах: Сингапуре и Казахстане.

«Плевки могут представлять опасность только во время эпидемий респираторных инфекций. В остальных случаях это не будет представлять какой-то угрозы для здоровья большинства людей. В большой степени это носит социально-просветительский характер ради культуры и порядка в общественных местах. Большого медицинского смысла в этом нет. А попадание грязных рук на слизистые оболочки может способствовать передаче респираторных и кишечных инфекций. Особенно в осенне-зимний период, когда растет заболеваемость», - сказал Викулов.

Ранее адвокат Виталий Корыстов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» схему штрафования ярославцев за плевки.

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ФОТО: НСН
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